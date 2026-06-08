Ростовская область экспортировала в Абхазию 9,8 тонны молочной продукции

С 25 по 29 мая на таможне Ростовской области прошли досмотр и оформление три партии продукции для экспорта в Абхазию общим весом 11,3 тонны. Информация подтверждена Россельхознадзором по региону.
Состав поставок: готовая молочная продукция — 9,8 т, готовая мясная продукция — 1,5 т, куриные яйца — 126 тысяч штук.
Вся продукция прошла лабораторную проверку и признана безопасной, полностью соответствующей требованиям Абхазии. Специалисты также подтвердили законность происхождения товаров — нарушений не выявлено.
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