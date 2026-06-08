Шесть новых образовательных кластеров откроют в Нижегородской области

По его словам, в образовательно-производственных центрах будут готовить специалистов для социальной сферы, ТЭК, судостроения, сельского хозяйства и радиоэлектронной отрасли. Также будут созданы центр педагогических компетенций и медицинский кластер. Здесь будут обучаться будущие специалисты по дошкольному образованию и учителя начальных классов. В том числе — эксперты по коррекционной педагогике.