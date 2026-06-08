Красноярских родителей предупредили об опасности магнитных конструкторов

Магнитные конструкторы могут быть опасны для детей и привести к тяжелым травмам. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
По данным специалистов, в соцсетях появляются видео, где дети и подростки закрепляют маленькие магниты на языке или губах. Иногда такие детали случайно проглатывают. Особую опасность представляют два и более магнита, а также магнит вместе с металлическим предметом. Они могут соединиться внутри желудочно-кишечного тракта, даже если находятся в разных петлях кишечника.
В результате магниты сдавливают стенки кишечника, нарушают кровоток и могут вызвать отмирание тканей. Через несколько часов есть риск образования отверстия в стенке кишки и развития перитонита.
«К сожалению, эти конструкторы очень красочно выглядят и, если не знать, что это магнитики, можно перепутать их с конфетками. А маленькие дети познают этот мир тактильно и тянут всё, что попалось им в руки, в рот», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением, главный детский хирург Красноярского края Давид Чубко.
По его словам, недавно врачи оперировали ребенка, у которого из кишечника извлекли маленькие магнитные шарики и гвоздики. Девочка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. Родители позже нашли в ее телефоне видео с похожим челленджем. Первые признаки после проглатывания магнитов могут отсутствовать. Позже у ребенка могут появиться боль в животе, тошнота, рвота, температура, слабость, вялость и отказ от еды.
Если есть подозрение, что ребенок проглотил магнит, нужно сразу обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. До осмотра нельзя давать еду, питье, слабительное или вызывать рвоту. По возможности стоит взять с собой упаковку от игрушки, чтобы врач знал размер и тип магнитов.
Родителям советуют не покупать магнитные конструкторы детям младше 6 лет, следить за ребенком во время игры, проверять целостность игрушек и хранить такие наборы в недоступном для малышей месте.