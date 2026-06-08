Красноярских родителей предупредили об опасности магнитных конструкторов

По его словам, недавно врачи оперировали ребенка, у которого из кишечника извлекли маленькие магнитные шарики и гвоздики. Девочка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. Родители позже нашли в ее телефоне видео с похожим челленджем. Первые признаки после проглатывания магнитов могут отсутствовать. Позже у ребенка могут появиться боль в животе, тошнота, рвота, температура, слабость, вялость и отказ от еды.