В Перми 14 июня на набережной Камы пройдёт фестиваль водных активностей

Фестиваль водных активностей пройдёт в Перми 14 июня, сообщает Правительство Пермского края.
Вход и участие бесплатные. В программе — соревнования на лодках класса «Дракон», региональный турнир парусных судов «Луч» и «Оптимист», показательные выступления профессионалов и любителей.
За два дня до фестиваля на новой части набережной стартует первый этап чемпионата России по аквабайкам — более 60 гонщиков разыграют титулы в слаломе, фристайле и кольцевых гонках. Специальные гости — команда «Skebreakers» (чемпионы России по гидрофлайту) и «New star Racing team» с гонками на водных болидах.
На суше гостей ждут соревнования по баскетболу 3×3, перетягиванию каната, мини-футболу, настольному теннису, а также испытания ГТО, мастер-классы по судомодельному спорту, прыжкам на батуте и другие активности.
Работа интерактивных площадок — с 14:00 до 19:00, катание на водных болидах — с 12:00 до 13:20, показательные выступления — с 17:00 до 17:30. Финал соревнований на лодках «Дракон» — с 18:30 до 19:00, парусного турнира — с 18:15 до 19:30. Награждение победителей в 20:00, завершится фестиваль показательными выступлениями на водных болидах с 20:50 до 21:30.
«Задача фестиваля — показать ресурсы региона, важнейшим из которых являются водные. В Пермском крае насчитывается более 29 тысяч рек. Мы покажем потенциал для любителей активного образа жизни», — отметила министр спорта Татьяна Чеснокова.