В Перми 14 июня на набережной Камы пройдёт фестиваль водных активностей

Работа интерактивных площадок — с 14:00 до 19:00, катание на водных болидах — с 12:00 до 13:20, показательные выступления — с 17:00 до 17:30. Финал соревнований на лодках «Дракон» — с 18:30 до 19:00, парусного турнира — с 18:15 до 19:30. Награждение победителей в 20:00, завершится фестиваль показательными выступлениями на водных болидах с 20:50 до 21:30.