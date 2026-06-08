Движение на трех мостах в центре Петербурга перекроют с 11 июня

В связи с праздником «Алые паруса» в центре Петербурге введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. Среди ограничений: запрет остановки и стоянки на некоторых улицах, сужение проезжей части на нескольких участках, а также запрет движения по некоторым мостам и улицам.