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Движение на трех мостах в центре Петербурга перекроют с 11 июня

Движение ограничат в центре Петербурга из-за подготовки к «Алым парусам».

Источник: Комсомольская правда

В связи с праздником «Алые паруса» в центре Петербурге введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. Среди ограничений: запрет остановки и стоянки на некоторых улицах, сужение проезжей части на нескольких участках, а также запрет движения по некоторым мостам и улицам.

Так, будет действовать запрет остановки с 00:00 8 июня до 9:00 9 июня — на Мичуринской улице от Петровской набережной до дома 4 и на набережной Лейтенанта Шмидта от 18−19-й линий до дома 39.

Запрет стоянки с 00:00 8 июня до 9:00 9 июня — на набережной Лейтенанта Шмидта напротив 20−21-й линий. Сужение проезжей части с 7 июня по 7 июля — на Биржевой площади (у Ростральной колонны). Запрет движения по Благовещенскому мосту (11−13 июня), Дворцовому мосту (11−14 июня, 25—30 июня) и Троицкому мосту (11 и 12 июня).

— Полный перечень ограничений доступен на сайте Комитета по транспорту. Обратите внимание, что информация может обновляться, — отметили в пресс-службе комитета.