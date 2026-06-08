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Уголовное дело против администратора сим‑бокса передали в нижегородский суд

Операцию провели сотрудники ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным управлением ФСБ.

В суд передано уголовное дело против администратора сим‑бокса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

В ноябре 2025 года в Нижнем Новгороде силовики задержали 24‑летнего уроженца Владимира: молодой человек управлял абонентским терминалом, который использовался для переадресации вызовов с подменой номеров. Операцию провели сотрудники ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным управлением ФСБ.

При обыске в жилище подозреваемого обнаружили целый арсенал технических средств: сим‑бокс, рассчитанный на 32 сим‑карты, полтысячи сим‑карт, четыре мобильных телефона, ноутбук, два маршрутизатора и роутер.

Расследование вели следователи СЧ СУ УМВД по Нижнему Новгороду. После того как прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы дела направили в суд.

За организацию подобной противоправной схемы мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Шахунье 78-летняя пенсионерка перевела «онлайн-жениху» 220 тысяч рублей.