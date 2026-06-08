Уголовное дело против администратора сим‑бокса передали в нижегородский суд

В ноябре 2025 года в Нижнем Новгороде силовики задержали 24‑летнего уроженца Владимира: молодой человек управлял абонентским терминалом, который использовался для переадресации вызовов с подменой номеров. Операцию провели сотрудники ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным управлением ФСБ.