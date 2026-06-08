В Петербурге из-за подготовки к «Алым парусам» вводят ограничения движения

В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса», в Санкт-Петербурге будут введены временные ограничения на движение транспорта. Они затронут ряд центральных улиц, набережных, мостов и площадей в период с 8 июня по 7 июля, как передаёт «Петербургский дневник».
С 12:00 8 июня до 23:59 7 июля на Биржевой площади со стороны Дворцового моста будет запрещена остановка.
С 00:00 15 июня по 23:59 1 июля нельзя будет останавливаться со стороны Биржевого моста.
В утренние часы 8, 11, 15, 20, 24, 26 июня и 1 июля остановка будет запрещена на Мичуринской улице, набережной Лейтенанта Шмидта, Суворовской площади и в Биржевом проезде.
Также в утренние часы 8, 15, 20, 25 и 26 июня будет запрещена стоянка на набережной Лейтенанта Шмидта (напротив 20−21-й и 12−13-й линий Васильевского острова), Университетской набережной и Конюшенной площади.
На многих улицах и набережных будет сужена проезжая часть. Это коснётся Адмиралтейской набережной, Азовского переулка, Мичуринской улицы, Петровской набережной, Суворовской площади, Дворцовой набережной, Дворцового моста (в направлении от Дворцовой набережной к Университетской), Университетской набережной, Троицкого моста и Каменноостровского проспекта. Сужения будут вводиться в разное время с 7 июня по 7 июля.
В ночные и вечерние часы 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня и 1 июля будет полностью остановлено движение транспорта по Благовещенскому, Дворцовому и Троицкому мостам. Кроме того, в вечернее и ночное время будет перекрыто движение на некоторых набережных и прилегающих к ним переулках.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рекомендует водителям заранее ознакомиться с графиком ограничений, выбирать альтернативные маршруты и планировать свои поездки с учётом возможных изменений в движении.
Главный праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2026 году пройдёт в ночь с 27 на 28 июня.