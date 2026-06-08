В Петербурге из-за подготовки к «Алым парусам» вводят ограничения движения

В ночные и вечерние часы 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня и 1 июля будет полностью остановлено движение транспорта по Благовещенскому, Дворцовому и Троицкому мостам. Кроме того, в вечернее и ночное время будет перекрыто движение на некоторых набережных и прилегающих к ним переулках.