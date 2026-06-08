Воронежская область и Республика Ангола договорились о сотрудничестве

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Основой для этого могут стать сложившиеся многолетние контакты в научно-гуманитарной сфере. Данил Кустов отметил большой потенциал взаимодействия и в таких сферах, как здравоохранение, АПК, строительство. Новый импульс может получить торгово-экономическое сотрудничество. Воронежская область готова экспортировать минеральные удобрения, технику, ирригационные системы для активно развивающегося сельского хозяйства Анголы, а также энергетическое оборудование, промышленные товары и продовольствие. Среди перспективных товаров для импорта — кофе, фрукты, рыба.