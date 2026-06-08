Воронежская область и Республика Ангола договорились о сотрудничестве

Представители Воронежской области и Республики Ангола договорились о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 3−6 июня, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Развитие деловых отношений с другими странами отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья. В переговорах приняли участие министр экономического развития Людмила Запорожцева и министр здравоохранения Игорь Банин.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Основой для этого могут стать сложившиеся многолетние контакты в научно-гуманитарной сфере. Данил Кустов отметил большой потенциал взаимодействия и в таких сферах, как здравоохранение, АПК, строительство. Новый импульс может получить торгово-экономическое сотрудничество. Воронежская область готова экспортировать минеральные удобрения, технику, ирригационные системы для активно развивающегося сельского хозяйства Анголы, а также энергетическое оборудование, промышленные товары и продовольствие. Среди перспективных товаров для импорта — кофе, фрукты, рыба.
По итогам переговоров стороны решили способствовать установлению партнерских связей области с одной из крупнейших провинций Анголы в рамках укрепления и развития сотрудничества в торгово-экономической и научно-гуманитарной сферах. Также была достигнута договоренность о визите делегации Анголы в Воронежскую область.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.