В Самаре вновь установят памятник Александру II

Впервые памятник установили 11 сентября 1889 года. 10-метровая фигура императора возвышалась на пятиметровом гранитном постаменте с надписью: «Александру II, Царю-Освободителю». В октябре 1918 года комендант Самары Седякин приказал снять памятник. Демонтировали всю композицию. В ноябре 1919 года здесь открыли памятник «Символ освобожденного труда» — рабочего с винтовкой и факелом. Но гипсовая фигура простояла недолго: весной 1920 года ее разбили. До 1927 года постамент пустовал, пока на нем не установили памятник Ленину, который стоит там до сих пор.