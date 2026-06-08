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Нижегородского мажора Сергея Корнилова выпустили из изолятора

Нижегородский мажор Сергей Корнилов вышел из изолятора временного содержания после десяти суток ареста.

Источник: Живем в Нижнем

«Нижегородский мажор» Сергей Корнилов вышел из изолятора временного содержания после десяти суток ареста. Об этом рассказали в социальных сетях.

Напомним, Сергея Корнилова, который «прославился» после ДТП на желтом спорткаре на Похвалинском съезде, отправили под административный арест за мелкое хулиганство 27 мая. Ему и его товарищу пришлось отвечать за конфликт с журналистами.

Резонансная авария, виновником которой стал наследник бывшего гендиректора ГК «Луидор», произошла 21 мая. Молодой человек сел за руль спорткара Mercedes в нетрезвом виде и не справился с управлением. После аварии Сергей Корнилов публиковал ролики со скандальными высказываниями.

Подробнее о том, чем «мажор» разозлил нижегородцев, читайте в нашем материале.