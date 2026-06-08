Нижегородского мажора Сергея Корнилова выпустили из изолятора

«Нижегородский мажор» Сергей Корнилов вышел из изолятора временного содержания после десяти суток ареста. Об этом рассказали в социальных сетях.
Напомним, Сергея Корнилова, который «прославился» после ДТП на желтом спорткаре на Похвалинском съезде, отправили под административный арест за мелкое хулиганство 27 мая. Ему и его товарищу пришлось отвечать за конфликт с журналистами.
Резонансная авария, виновником которой стал наследник бывшего гендиректора ГК «Луидор», произошла 21 мая. Молодой человек сел за руль спорткара Mercedes в нетрезвом виде и не справился с управлением. После аварии Сергей Корнилов публиковал ролики со скандальными высказываниями.
Подробнее о том, чем «мажор» разозлил нижегородцев, читайте в нашем материале.