Как проверить скрытые списания у сотового оператора за 2 минуты

Сотовые операторы автоматически списывают деньги со счетов абонентов без явных уведомлений — и волгоградцы сталкиваются с этим регулярно.
В Волгоградской области, как и по всей России, одна из самых частых схем — автопродление интернет-пакета. Когда основные гигабайты заканчиваются, оператор подключает платный пакет.
До следующего списания абонентской платы может автоматически подключиться до 15 таких пакетов подряд. Деньги снимаются в момент подключения каждого. Кроме этого, на ряде тарифов операторов связи такая опция активна по умолчанию — абонент платит за нее ежедневно. Похожие механизмы действуют с платными подписками на музыку и контент.
Эксперты AndroidLime объясняют, почему списания остаются незамеченными: суммы в 100−200 рублей теряются среди других транзакций, SMS-уведомления тонут в рекламных рассылках оператора, а ключевые условия тарифа спрятаны в многостраничном PDF-файле, который мало кто читает.
Чтобы проверить подключенные услуги, волгоградцам достаточно открыть приложение или личный кабинет на сайте оператора. В разделе тарифа нажмите «О тарифе» или «Настроить» — там указаны все активные опции и их стоимость.
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