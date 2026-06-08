Как проверить скрытые списания у сотового оператора за 2 минуты

До следующего списания абонентской платы может автоматически подключиться до 15 таких пакетов подряд. Деньги снимаются в момент подключения каждого. Кроме этого, на ряде тарифов операторов связи такая опция активна по умолчанию — абонент платит за нее ежедневно. Похожие механизмы действуют с платными подписками на музыку и контент.