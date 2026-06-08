Добровольческий проект Волгоградской области стал одним из лучших в стране

Добровольческая практика Волгоградской области по проведению проектного семинара на тему «Концепция территории острова Сарептский» на молодежном фестивале #ТриЧетыре в 2025 году признана одной из лучших в стране, сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства. Инициатива отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Проект вошел в сборник практик деятельности добровольческих и молодежных организаций в развитии городской среды за 2025 год, опубликованный Минстроем РФ.
Практика организована волгоградским региональным центром компетенций по вопросам городской среды совместно с центром «ВЯЗ». На молодежном фестивале при участии экспертов в сфере урбанистики и благоустройства, представителей органов власти гостям был представлен фильм о потенциальном благоустройстве береговой линии Волгограда, презентация концепции развития полуострова Сарептский как рекреационного кластера. Участники практики обсудили планы обустройства пешеходных и велосипедных экотроп, визит-центра и глэмпинга, дендрария и нового музейного комплекса. По итогам проектного семинара определены лучшие идеи развития острова для последующего возможного включения в концепцию благоустройства и дальнейшей реализации.
Федеральные эксперты оценили уникальность волгоградской практики, позволяющей вовлекать молодое поколение в добровольческую деятельность в сфере урбанистики и благоустройства.
Напомним, до 12 июня жители Волгоградской области могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и выбрать понравившиеся проекты на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.