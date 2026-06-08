Добровольческий проект Волгоградской области стал одним из лучших в стране

Практика организована волгоградским региональным центром компетенций по вопросам городской среды совместно с центром «ВЯЗ». На молодежном фестивале при участии экспертов в сфере урбанистики и благоустройства, представителей органов власти гостям был представлен фильм о потенциальном благоустройстве береговой линии Волгограда, презентация концепции развития полуострова Сарептский как рекреационного кластера. Участники практики обсудили планы обустройства пешеходных и велосипедных экотроп, визит-центра и глэмпинга, дендрария и нового музейного комплекса. По итогам проектного семинара определены лучшие идеи развития острова для последующего возможного включения в концепцию благоустройства и дальнейшей реализации.