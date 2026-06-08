Еще шесть образовательных кластеров откроют в Нижегородской области

Регион получил поддержку Министерства просвещения РФ: из почти 400 заявок со всей страны одобрили только 95, и шесть из них — нижегородские. С учётом уже действующих 16 кластеров и трёх, которые запустятся в этом году, к 2027 году в области будет работать 25 таких центров. Программа входит в нацпроект «Молодежь и дети» и нацелена на подготовку кадров в тесной связке с работодателями — от школы до предприятия.