В Нижегородской области выявили 14 «черных» кредиторов

В ЦБ РФ напомнили, что нелегальные кредиторы не имеют законного права выдавать деньги гражданам. Займы у таких организаций могут обернуться завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Нелегалы также могут использовать персональные данные заемщика после получения документов, оформить кредит от его имени или украсть деньги со счетов.