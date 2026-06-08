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Американист: почему санкции Европы не помогут США одолеть Иран

Санкции Евросоюза не помогут США одолеть Иран. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Брюссель лишь символически поддерживает Вашингтон, пытаясь продемонстрировать лояльность.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Экономические санкции [ЕС против Ирана] — это способ хотя бы как-то поддержать США, так как в последнее время наметились довольно значимые разногласия по Ближнему Востоку. Очевидно, что это попытка показать некую приверженность», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Блохин отметил, что несмотря на то, что Дональда Трампа в Европе недолюбливают, США сохраняют статус ведущей державы Запада. По этой причине европейские страны так или иначе продолжают равняться на Вашингтон. Эксперт выразил сомнение в эффективности новых санкционных мер против Ирана. Он напомнил, что Исламская Республика существует в режиме внешних ограничений уже не одно десятилетие.

Комментируя текущую расстановку сил, политолог подчеркнул, что Европа вряд ли решится на прямое военное вмешательство, если конфликт между США и Ираном перерастет в открытую фазу. По его словам, все внимание Брюсселя сейчас приковано к украинскому кризису, и ресурсов на новый фронт просто не осталось.

Эксперт отметил, что в случае эскалации Евросоюз сможет предложить Вашингтону лишь символическую поддержку, которая вряд ли изменит ход событий. Главная причина осторожности европейских лидеров — страх перед иранскими ракетами, которые способны накрыть цели на их собственной территории.

Ранее стало известно, что Евросоюз вводит ограничения против иранских граждан и компаний, которых подозревают в блокировке Ормузского пролива. С таким заявлением выступила глава евродипломатии Кая Каллас. Санкции затронут как физических лиц, так и организации, причастные к перекрытию стратегически важного морского пути.

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