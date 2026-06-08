Американист: почему санкции Европы не помогут США одолеть Иран

Блохин отметил, что несмотря на то, что Дональда Трампа в Европе недолюбливают, США сохраняют статус ведущей державы Запада. По этой причине европейские страны так или иначе продолжают равняться на Вашингтон. Эксперт выразил сомнение в эффективности новых санкционных мер против Ирана. Он напомнил, что Исламская Республика существует в режиме внешних ограничений уже не одно десятилетие.