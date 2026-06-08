Американист: почему санкции Европы не помогут США одолеть Иран

Блохин отметил, что несмотря на то, что Дональда Трампа в Европе недолюбливают, США сохраняют статус ведущей державы Запада. По этой причине европейские страны так или иначе продолжают равняться на Вашингтон. Эксперт выразил сомнение в эффективности новых санкционных мер против Ирана. Он напомнил, что Исламская Республика существует в режиме внешних ограничений уже не одно десятилетие.
Комментируя текущую расстановку сил, политолог подчеркнул, что Европа вряд ли решится на прямое военное вмешательство, если конфликт между США и Ираном перерастет в открытую фазу. По его словам, все внимание Брюсселя сейчас приковано к украинскому кризису, и ресурсов на новый фронт просто не осталось.
Эксперт отметил, что в случае эскалации Евросоюз сможет предложить Вашингтону лишь символическую поддержку, которая вряд ли изменит ход событий. Главная причина осторожности европейских лидеров — страх перед иранскими ракетами, которые способны накрыть цели на их собственной территории.
Ранее стало известно, что Евросоюз вводит ограничения против иранских граждан и компаний, которых подозревают в блокировке Ормузского пролива. С таким заявлением выступила глава евродипломатии Кая Каллас. Санкции затронут как физических лиц, так и организации, причастные к перекрытию стратегически важного морского пути.