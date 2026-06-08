Нижегородцам напомнили, что ночные автобусы останавливаются только по требованию

Уже неделю в Нижнем Новгороде работают ночные автобусы. Не все пассажиры знают о том, что эти автобусы останавливаются только по требованию. Об этом напомнили в областном Минтрансе.
Напомним, что с 1 июня в Нижнем Новгороде запустили ночные автобусы. Они курсируют с 22:00 до 02:00 часов по направлениям к популярным местам отдыха, а также в центральной части города. Маршруты синхронизируют с работой метро и прибытием поездов «Москва — Нижний Новгород».
Сейчас работают четыре направления: № 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”, № 160 “Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”, № 180 “ЗКПД‑4 — Микрорайон “Цветы” и № 190 “ЖК “Торпедо” — Катер “Герой”.
По данным ЦРТС, ночные автобусы уже обрели большую популярность. Пассажиропоток увеличивается, например, за счет прибывших пассажиров поезда «Буревестник» — вчера, 7 июня, 15 человек воспользовались маршрутом № 180.
Однако из-за регулярных заторов и неправильно припаркованных автомобилей на Нижне‑Волжской набережной автобусы сталкиваются с дополнительными задержками и нарушением графика. В связи с этим будут внесены изменения в расписание отдельных рейсов.
Пассажирам напоминают, что ночные автобусы останавливаются только по требованию. Нужно обязательно подать сигнал водителю автобуса при приближении нужной остановки, иначе транспорт проедет мимо.
Кроме того, несколько пассажиров пытались проехать без билетов. Штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижегородская область получит деньги на покупку общественного транспорта.