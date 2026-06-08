37,9 миллиона рублей похитил бизнесмен под предлогом реставрации ОКН в Арзамасе

Для обеспечения возможного возмещения ущерба на имущество фигуранта наложен арест на сумму около 10 миллионов рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере уже направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Если вина обвиняемого будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом.