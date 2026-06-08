27-летнему калининградцу грозит срок за финансирование экстремистской деятельности

«По версии следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года обвиняемый с целью обеспечения деятельности организации, признанной судом экстремистской и ликвидированной по вступившему в законную силу решению суда, ежемесячно переводил денежные средства на ее счет в иностранном банке. Уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.