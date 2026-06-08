Рыбальченко: в России планируется введение отцовского капитала

В России планируется введение отцовского капитала. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Как сообщается, эта мера поддержки предполагает выплату в размере 2 миллионов рублей за рождение третьего ребёнка в полной семье.
По мнению экономиста и члена Общественного совета при Минобрнауки Инны Литвиненко, чьё мнение приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», инициатива является правильной с точки зрения решения вопросов демографической политики, поскольку в стране наблюдается сокращение рождаемости. Эксперт также подчеркнула важность того, что выплата направлена на поощрение отцовства именно в полноценной семье.
Вместе с тем специалист указала на необходимость дифференцированного подхода к размеру выплаты для разных регионов страны. По её словам, главный вопрос заключается в том, из какого бюджета будут выделяться средства и как их привязать к реальной стоимости жилья. Литвиненко отметила, что затраты должны ложиться и на федеральный, и на региональный бюджеты, однако цены на жильё существенно различаются.
Она предложила сделать сумму плавающей — от 1 до 2 миллионов рублей, аргументируя это тем, что в Москве и Санкт-Петербурге стоимость недвижимости максимальна, тогда как в других субъектах она ниже.
Такой подход, по её мнению, позволит избежать экономических перекосов. Кроме того, эксперт подняла проблему рисков нецелевого использования средств. Она выразила опасение, что деньги могут быть потрачены не на улучшение жилищных условий, а на иные цели. В качестве примера Литвиненко привела семьи, где родители живут за счёт детских пособий и страдают вредными привычками, отметив нежелательность расходования средств такими семьями.
Напомним, в Нижегородской области подвели итоги реализации социальной политики в 2025 году.