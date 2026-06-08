Рыбальченко: в России планируется введение отцовского капитала

Вместе с тем специалист указала на необходимость дифференцированного подхода к размеру выплаты для разных регионов страны. По её словам, главный вопрос заключается в том, из какого бюджета будут выделяться средства и как их привязать к реальной стоимости жилья. Литвиненко отметила, что затраты должны ложиться и на федеральный, и на региональный бюджеты, однако цены на жильё существенно различаются.