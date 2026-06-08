В Тюмени пройдет новый поток «Школы социального предпринимательства»

Занятия будут проходить два раза в неделю. Участники изучат теорию социального предпринимательства, а в конце курса защитят итоговые проекты. В ходе обучения участники рассмотрят бизнес-модели социального предпринимательства, автоматизацию процессов при работе с клиентской базой, разберут возможные источники привлечения капитала в проекты и другие вопросы.