В Тюмени пройдет новый поток «Школы социального предпринимательства»

Центр «Мой бизнес» Тюменской области приглашает на новый поток «Школы социального предпринимательства», который пройдет с 25 июня по 22 июля в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.
Занятия будут проходить два раза в неделю. Участники изучат теорию социального предпринимательства, а в конце курса защитят итоговые проекты. В ходе обучения участники рассмотрят бизнес-модели социального предпринимательства, автоматизацию процессов при работе с клиентской базой, разберут возможные источники привлечения капитала в проекты и другие вопросы.
Спикерами курса выступят сертифицированный тренер школы социального предпринимательства фонда «Наше Будущее» Наталья Шульга, директор детского сада «Умный Джо» Ксения Афанасьева, а также соучредитель и генеральный директор информационного центра «БУХГАЛТЕР» Наталья Филиппова.
Занятия будут проходить по адресу: Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 14а. Для участия заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.