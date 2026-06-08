Родителям рассказали, как защитить детей от инфекций и отравлений в поездках

По словам специалиста, если в регионе распространены инфекции, от которых можно защититься прививкой, лучше заранее пройти вакцинацию. Это поможет снизить риски во время поездки и избежать лишнего беспокойства. Отдельное внимание нужно уделить питанию. Ребенок должен знать, что еду с непривычным видом, вкусом или неприятным запахом есть нельзя. В такой ситуации лучше отказаться от продукта и обратиться к взрослым.