Родителям рассказали, как защитить детей от инфекций и отравлений в поездках

Перед поездкой с ребенком или его самостоятельным выездом нужно заранее узнать, какие инфекции чаще всего встречаются в выбранном регионе. Об этом рассказала Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН.
По словам специалиста, если в регионе распространены инфекции, от которых можно защититься прививкой, лучше заранее пройти вакцинацию. Это поможет снизить риски во время поездки и избежать лишнего беспокойства. Отдельное внимание нужно уделить питанию. Ребенок должен знать, что еду с непривычным видом, вкусом или неприятным запахом есть нельзя. В такой ситуации лучше отказаться от продукта и обратиться к взрослым.
Намазова-Баранова отметила, что неприятный запах часто является первым сигналом, что продукт может быть опасен для организма. Также детям важно напомнить о базовых правилах гигиены. Перед едой нужно мыть руки, а фрукты и овощи обязательно промывать водой. Если ребенку предлагают яблоко или другой продукт не дома, он сначала должен его вымыть.
Еще одно важное правило, не брать еду у незнакомых людей. Родителям стоит заранее объяснить ребенку, какие риски могут быть связаны с такими ситуациями.
Если в поездку отправляется вся семья, контролировать питание проще. Взрослым рекомендуют выбирать проверенные места, где есть разрешение на такую деятельность. При самостоятельном приготовлении пищи не стоит использовать блюда, которые долго находились без холодильника.