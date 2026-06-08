Поезд из Севастополя, остановленный в Керчи, отправился в Москву

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пассажирский поезд «Таврия» Севастополь — Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в столицу, вскоре из Керчи отправятся еще два состава, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
«Поезд “Таврия” № 092 Севастополь — Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в Москву. В ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Это № 174 Евпатория — Москва и № 098 Симферополь — Москва», — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что поезда № 007 Севастополь — Санкт-Петербург и № 316 Симферополь — Адлер, которые будут сегодня отправлены из Крыма раньше своего графика, планируется ввести в стандартный график, начиная от станции Тамань.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Как сообщали в ГСЭ, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов.