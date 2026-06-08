В Москве хотят освободить призывников-сирот от оплаты жилья и ЖКУ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона, согласно которому лица из числа детей-сирот, проходящие воинскую службу, будут освобождены от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Москве на период службы.
Профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике в понедельник рассмотрела проект закона «О внесении изменений в статью 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве”.
Как следует из пояснительной записки, законопроектом предлагается расширить круг лиц из числа детей-сирот, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилья, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений.
«Предлагается предоставить гарантию в виде освобождения от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг также лицам из числа детей-сирот, проходящим военную службу по призыву, на период прохождения такой службы», — говорится в документе.