В Москве хотят освободить призывников-сирот от оплаты жилья и ЖКУ

Профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике в понедельник рассмотрела проект закона «О внесении изменений в статью 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве”.