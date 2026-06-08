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Прямой авиарейс до Екатеринбурга запускают в Волгограде

Волгоград и Екатеринбург свяжут прямым авиарейсом. Добраться до столицы Урала жители города на.

Волгоград и Екатеринбург свяжут прямым авиарейсом. Добраться до столицы Урала жители города на Волге смогут всего за два с половиной часа.

— Из аэропорта «Кольцово» пассажиры будут вылетать во вторник в 11:40. В обратную сторону российские лайнеры SSJ −100 отправятся в 15:35 по местному времени, — сообщили в пресс-службе компании Red Wings.

Полетная программа стартует с 23 июня, однако купить билеты горожане могут уже сейчас. Цена на самый дешевый билет стартует от 10 тысяч рублей.

Напомним, что этим летом волгоградцам предложили без пересадок долететь до Грузии, а также до турецкой Антальи.

Фото из архива V102.ru.