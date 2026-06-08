РЖД и АНО ФЦК масштабируют опыт повышения производительности труда

«В рамках федерального проекта “Производительность труда”, который реализуется в рамках майских указов Президента Российской Федерации, ОАО “РЖД” одним из первых уже в 2021 году создало корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда. Сформированная функциональная система нацелена на развитие управленческих и профессиональных навыков сотрудников, совершенствование корпоративной культуры и повышение эффективности бизнеса. Мы готовы активно делиться наработанной практикой во благо развития экономики нашей страны», — сказал Владимир Гапонько.