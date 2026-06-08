РЖД и АНО ФЦК масштабируют опыт повышения производительности труда

Долгосрочное соглашение о сотрудничестве заключили ОАО «Российские железные дороги» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны планируют масштабировать уникальный опыт РЖД в области повышения производительности труда и развития кадрового потенциала, сообщили в АНО ФЦК.
Подписи под документом поставили директор РЖД по операционной эффективности Владимир Гапонько и генеральный директор ФЦК Светлана Горчакова. В рамках партнерства будет осуществляться обмен лучшими практиками, развитие проектной деятельности и формирование культуры непрерывных улучшений.
«В рамках федерального проекта “Производительность труда”, который реализуется в рамках майских указов Президента Российской Федерации, ОАО “РЖД” одним из первых уже в 2021 году создало корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда. Сформированная функциональная система нацелена на развитие управленческих и профессиональных навыков сотрудников, совершенствование корпоративной культуры и повышение эффективности бизнеса. Мы готовы активно делиться наработанной практикой во благо развития экономики нашей страны», — сказал Владимир Гапонько.
Светлана Горчакова в свою очередь отметила, что сотрудничество с РЖД открывает новые возможности для масштабирования лучших практик бережливого производства в крупнейшей транспортной компании страны.
«Мы нацелены не просто на передачу инструментов, а на совместное формирование устойчивой среды, где культура постоянных улучшений становится главным драйвером эффективности каждого сотрудника», — пояснила гендир АНО ФЦК.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.