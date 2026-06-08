Воронежский главк МВД возглавил экс-начальник ульяновского ведомства

Максим Петрушин — земляк Владимира Колокольцева, он родился в Нижнем Ломове Пензенской области 15 июля 1978 года. В 1997 году Максим Петрушин окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД. Начинал службу с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД Нижнего Ломова и Нижнеломовского района. В 2002 году окончил Саратовский юридический институт МВД РФ. Занимал должности заместителя начальника, затем начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области. В 2020 году был назначен заместителем начальника, затем — начальником УМВД России по Пензенской области. В феврале 2022 года занял пост руководителя УМВД по Ульяновской области. В начале 2026 года он отчитывался о работе ведомства перед местным заксобранием и отмечал, что Ульяновская область стала регионом с самым низким уровнем преступности в Приволжском федеральном округе.