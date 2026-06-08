В Воронеже умерла журналист Лариса Карташова

8 июня в Воронеже на 55-ом году жизни скончалась журналист Лариса Карташова. Последние годы она боролась с тяжелой болезнью.
Лариса родилась в Казахстане, окончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. В течение своей профессиональной карьеры она работала в разных воронежских изданиях — «Вечерний Воронеж», «Комсомольская правда» в Воронеже«, “Российская газета”.
Последние 10 лет Лариса Карташова трудилась в РИА «Воронеж», где занимала должность редактора отдела специальных проектов.
Отпевание Ларисы спройдет 10 июня в 10:30 в храме в честь иконы Божией Матери «Трех радостей» (ул. Степная, 50и). Похоронят ее на Березовском кладбище.