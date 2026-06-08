В Воронеже умерла журналист Лариса Карташова

Лариса родилась в Казахстане, окончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. В течение своей профессиональной карьеры она работала в разных воронежских изданиях — «Вечерний Воронеж», «Комсомольская правда» в Воронеже«, “Российская газета”.