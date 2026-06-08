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Начальнику ГУ МВД по Пермскому краю присвоено звание генерал-лейтенанта

Руководитель краевого главка МВД Владислав Толкунов стал генерал-лейтенантом полиции. Указ о присвоении ему очередного специального звания был подписан президентом Владимиром Путиным.

Источник: Коммерсантъ

Руководитель краевого главка МВД Владислав Толкунов стал генерал-лейтенантом полиции. Указ о присвоении ему очередного специального звания был подписан президентом Владимиром Путиным.

ГУ МВД по Пермскому краю господин Толкунов возглавил 25 апреля 2025 года в звании генерал-майора полиции. Его предыдущая должность — заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Владислав Толкунов служит в органах МВД с 1997 года. До перевода в Москву он занимал должности начальника полиции МВД Мордовии, начальника УМВД Брянской области.