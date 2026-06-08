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В школах Москвы откроют более 80 специализированных кабинетов химии

В них будут специальные зоны для индивидуальной и групповой работы, а также отдельные лабораторные помещения.

Более 80 специализированных кабинетов для проведения уроков химии откроют в обновленных школах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «МАКС». Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Продолжаем программу “Моя школа” — обновляем старые здания с учетом современных образовательных стандартов. Акцент — не только на теорию, но и на практические занятия», — отметил мэр.

Обновленные кабинеты химии дают возможность проводить исследования. Они оснащены специальными зонами для индивидуальной и групповой работы, а также отдельными лаборантскими помещениями. В составе оборудования — набор химических реактивов из 101 элемента.

Кроме того, каждый кабинет оснащен набором ГИА-лабораторий по химии. Он нужен для выполнения практических заданий и демонстрационных опытов в экспериментальной части ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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