Минобрнауки России запустило единый контакт‑центр приемной кампании в вузы

Единый контакт‑центр для абитуриентов приемной кампании начал работу на базе ситуационного центра Минобрнауки РФ, расположенного в Российском технологическом университете. С 1 июня по 30 ноября включительно центр будет оказывать услуги в круглосуточном режиме, сообщили в министерстве.
Обратиться в контакт-центр можно из любой точки России по телефону горячей линии 8 (800) 444−51−15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. Среди его задач — консультирование по общим правилам приема и использованию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», разъяснение правил поступления и приема иностранных граждан, помощь в вопросах поступления в конкретный вуз, предоставление информации о специальных условиях обучения и втором высшем образовании для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
По завершении приемной кампании контакт-центр продолжит свою работу и станет единой горячей линией по всем вопросам высшего образования и науки. Работу центра оценил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.