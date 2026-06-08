Минобрнауки России запустило единый контакт‑центр приемной кампании в вузы

Обратиться в контакт-центр можно из любой точки России по телефону горячей линии 8 (800) 444−51−15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. Среди его задач — консультирование по общим правилам приема и использованию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», разъяснение правил поступления и приема иностранных граждан, помощь в вопросах поступления в конкретный вуз, предоставление информации о специальных условиях обучения и втором высшем образовании для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.