Эксперт Раилко: шансы найти Усольцевых исчезают

Стартовавшие 4 июня поиски Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье, подходят к концу. Датой завершения названо 9 июня. Но что, если к этому числу семью не найдут?
Руководитель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассчитывает на то, что в середине месяца можно будет организовать пешие поиски. Но экс-спасатель Юрий Раилко говорит, что к этому времени шансы найти Сергея, Ирину и Арину будут утрачены. Подробнее — в материале krsk.aif.ru.
Операция близится к концу.
На кадрах оперативного видео с места поисков семьи видно, как специалисты объезжают местность на квадроциклах и автомобилях, просматривают с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов, пешком исследуют лес и скалы. Погода благоприятствует: небо чистое, ветра и осадков нет.
Источник видео: ГСУ СК по Красноярскому краю.
Но ещё всего один день и текущая операция, в которой задействованы около 80 человек — спасатели, представители Следственного комитета, волонтёры отряда «ЛизаАлерт» — будет свёрнута. А что после?
СК пока не готов сообщить подробностей ни о дате следующего выезда в район Белогорья, ни о составе будущих поисковых групп. Вероятно, информация появится позже, когда следователи, задействованные в поисках, вернутся, сказала нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы ведомства Анастасия Дядечкина.
Руководитель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал ТАСС, что отряд хотел бы «развернуть мероприятия с пешими ребятами» непосредственно в зоне, где пропала семья. «Рассчитываем, что это будут середина или вторая половина июня, и очень рассчитываем на поддержку властей Красноярского края», — уточнил Сергеев.
Но в это время искать Усольцевых в Белогорье будет поздно, уверен бывший спасатель, экс-инструктор и кандидат в мастера спорта по альпинизму Юрий Раилко.
Шансы ничтожны?
По информации Юрия, принимавшего участие в поисках семьи в прошлом году и знакомого с местностью, к середине июня трава в тайге станет слишком высокой, и поиски станут неэффективными.
«Какой там смысл искать? Уже всё зазеленеет, вы ничего не увидите с дрона, и в траве не найдёте, тяжело ходить будет», — поделился эксперт предположениями с корреспондентом krsk.aif.ru.
Раилко считает, что если придерживаться одной из официальных версий — несчастного случая, то шансы найти тела крайне малы.
«Любое физическое тело имеет свойство разлагаться. Прошло уже достаточно много времени, снег сошёл, установилась жара. Трупный запах распространяется очень и очень хорошо. Тела бы уже нашли медведи, которые вышли из спячки, или другие хищники. Ну и собаки, обученные поиску трупов, быстро бы нашли, — объясняет экс-спасатель. — Даже если умрёт мышка или птичка, в жару её запах будет чувствоваться в радиусе пяти метров. А если человек — мимо точно никто не пройдёт. Если они погибли, то, я думаю, их бы уже нашли».
Побег не исключён?
Юрий Раилко считает, что если во время текущих поисков семью не найдут, более вероятной становится вторая версия пропажи Усольцевых — криминальная. И с ней всё сложнее, ведь преступники умеют мастерски заметать следы.
Не исключает экс-спасатель и третий вариант, официально снятый с повестки, но, по мнению эксперта, вполне возможный — нелегальное пересечение границы одного из соседних государств с последующим отъездом в третью страну.
«Для тех, у кого есть деньги, незаконно пересечь границу вообще не проблема. Документы подделать, загранпаспорт. И потом выехать под новыми именам в другое государство, —предполагает Раилко. — Возможно, они убежали, поменяли документы и живут уже под другой фамилией. Эту версию почему-то отметают, говорят, что такое невозможно».
Вариант с побегом рассматривает и криминалист Михаил Игнатов, ранее заявлявший, что искать исчезнувшую семью нужно не в лесу, а за границей.
«Я склоняюсь к тому, что они скрылись сами, готовили побег тщательно. Они не были в розыске, могли легально улететь, но тогда бы оставили след. А сейчас они канули в никуда», — рассказал Игнатов в интервью aif.ru.
Напомним, семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 во время мини-похода в Кутурчинское Белогорье. С тех было предпринято несколько попыток их найти — самая масштабная продлилась с 1 по 10 октября прошлого года.