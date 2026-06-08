Эксперт Раилко: шансы найти Усольцевых исчезают

«Любое физическое тело имеет свойство разлагаться. Прошло уже достаточно много времени, снег сошёл, установилась жара. Трупный запах распространяется очень и очень хорошо. Тела бы уже нашли медведи, которые вышли из спячки, или другие хищники. Ну и собаки, обученные поиску трупов, быстро бы нашли, — объясняет экс-спасатель. — Даже если умрёт мышка или птичка, в жару её запах будет чувствоваться в радиусе пяти метров. А если человек — мимо точно никто не пройдёт. Если они погибли, то, я думаю, их бы уже нашли».