Подростков-зацеперов сняли с вагона электропоезда в Ростовской области

После случившегося юношам напомнили, насколько опасны подобные развлечения: человек может упасть и получить травмы, а также серьезно пострадать или погибнуть от удара током. Также наказали взрослых, должным образом не проследивших за детьми. О последствиях сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.