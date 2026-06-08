Суд в Перми признал незаконным взыскание почти 500 тысяч с автовладельца

Суд удовлетворил иск пермяка к Пермской таможне, которая требовала доплатить утилизационный сбор и пени за ранее ввезённый в страну автомобиль. Как установлено, в апреле 2023 года мужчина приобрёл в автосалоне «Тойота Камри» за 1,45 млн рублей и без проблем поставил машину на учёт. На тот момент сведений о неполной уплате утилизационного сбора не было.