Суд в Перми признал незаконным взыскание почти 500 тысяч с автовладельца

Свердловский районный суд Перми признал незаконным требование таможни о взыскании утилизационного сбора и пеней с владельца автомобиля, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Суд удовлетворил иск пермяка к Пермской таможне, которая требовала доплатить утилизационный сбор и пени за ранее ввезённый в страну автомобиль. Как установлено, в апреле 2023 года мужчина приобрёл в автосалоне «Тойота Камри» за 1,45 млн рублей и без проблем поставил машину на учёт. На тот момент сведений о неполной уплате утилизационного сбора не было.
Однако в январе 2026 года таможенный орган потребовал от нового собственника доплатить 308,6 тыс. рублей сбора и почти 169 тыс. рублей пеней. Ведомство посчитало, что предыдущий владелец ввёз автомобиль по заниженной ставке.
Истец не согласился с требованиями, указав, что действовал добросовестно и не мог знать о возможных нарушениях при ввозе машины.
В ходе разбирательства суд выявил противоречия в документах о ввозе автомобиля, которые таможня не смогла устранить. Кроме того, было установлено, что покупка оформлялась через официальную организацию, а регистрация в ГИБДД прошла без замечаний.
В итоге суд признал требования таможни незаконными и указал, что на автовладельца необоснованно возложили обязанность выплатить 477,5 тыс. рублей. Пермская таможня обязана устранить допущенные нарушения прав истца. Решение суда пока не вступило в законную силу.