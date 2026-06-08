В Белгороде для школьников прошел мастер-класс по программированию дронов

Занятие было выстроено в интерактивном формате: участники не просто слушали теорию, а решали прикладные задачи, моделирующие реальные процессы управления беспилотными аппаратами. По завершении мастер-класса участники смогли получить ответы на вопросы, связанные с робототехникой, ИТ и прикладной математикой, а также рекомендации по дальнейшему развитию навыков программирования и моделирования.