В Белгороде для школьников прошел мастер-класс по программированию дронов

Мастер-класс «Математика в небе: как числа управляют дронами» для школьников организовали в Белгородском государственном университете (БелГУ) в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в Министерстве общественных коммуникаций Белгородской области.
Занятие объединило обучающихся 10−11-х классов из школ-партнеров региона, интересующихся точными науками и современными технологиями, и стало частью системной профориентационной работы, которую ведет Педагогическая профшкола БелГУ для формирования кадрового потенциала области.
Занятие было выстроено в интерактивном формате: участники не просто слушали теорию, а решали прикладные задачи, моделирующие реальные процессы управления беспилотными аппаратами. По завершении мастер-класса участники смогли получить ответы на вопросы, связанные с робототехникой, ИТ и прикладной математикой, а также рекомендации по дальнейшему развитию навыков программирования и моделирования.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.