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Калининградские таможенники готовятся к наплыву автомобилей из Польши

Сотрудники ведомства усилили дежурные смены на период летних каникул.

Калининградские таможенники готовятся к наплыву автомобилей из Польши. Увеличение транспортного потока со стороны Евросоюза ожидают в связи с началом летних каникул. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе по связям с общественностью областной таможни.

«В связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Республики Польша в Калининградскую область на период летних каникул со стороны таможенных органов усилены дежурные смены и в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами», — сообщили в ведомстве.

В таможне напоминают пересекающим границу гражданам о возможности заблаговременно декларировать товары на сайте ФТС. Перед въездом на пункт пропуска установили информационный щит с образцами. Кроме того, выделили отдельные полосы для автобусов и туристических групп.

Специалисты добавляют, что основной поток машин поедет через МАПП «Мамоново-2». С начала 2026 года через этот пункт пропуска в обе стороны проследовало пять тысяч грузовиков, порядка 44 тысяч легковушек и более четырёх тысяч автобусов.

Отметим, что в период школьных каникул и в преддверии новогодних праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.

Актуальную информацию об очередях на границе, правилах пересечения и нормах ввоза смотрите в нашем веб-приложении. Оценить загруженность КПП и спрогнозировать время прохождения контроля позволяет система отчётов водителей и пешеходов.

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