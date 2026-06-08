Калининградские таможенники готовятся к наплыву автомобилей из Польши

Специалисты добавляют, что основной поток машин поедет через МАПП «Мамоново-2». С начала 2026 года через этот пункт пропуска в обе стороны проследовало пять тысяч грузовиков, порядка 44 тысяч легковушек и более четырёх тысяч автобусов.