Парни катались по центру Красноярска в автомобиле с бассейном в багажнике

Жители Красноярска устроили бассейн в автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал К24.
Канал опубликовал видео, в котором несколько красноярцев устроили бассейн прямо в багажнике пикапа.
Белый пикап был запечатлен на одной из улиц краевой столицы в ночное время. Четверо парней отдыхали в импровизированном бассейне, устроенном прямо в кузове пикапа.
«Пацаны, как отдых?» — спрашивает очевидец, заснявший необычное событие. На что ему в очень эмоциональной форме ответили: «Отлично».
Парни катались в багажнике с набранной водой. По всей видимости, так они справлялись с жарой.
СМИ отмечают, что красноярцы катались в машине с бассейном по центру города в ночь с 6 на 7 июня.
Всего в машине находились шесть человек, двое из которых в салоне автомобиля. Добавим, что вода не выливалась из автомобиля благодаря пленке, которую можно заметить на кадрах видео.
Красноярцы неоднозначно восприняли выходку. Кто-то отнесся к необычному развлечению с пониманием, другие же возмутились действиями парней, назвав их глупыми.
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