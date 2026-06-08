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Парни катались по центру Красноярска в автомобиле с бассейном в багажнике

Четверо парней весело проводили время, катаясь в пикапе с бассейном в багажнике.

Жители Красноярска устроили бассейн в автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал К24.

Канал опубликовал видео, в котором несколько красноярцев устроили бассейн прямо в багажнике пикапа.

Белый пикап был запечатлен на одной из улиц краевой столицы в ночное время. Четверо парней отдыхали в импровизированном бассейне, устроенном прямо в кузове пикапа.

«Пацаны, как отдых?» — спрашивает очевидец, заснявший необычное событие. На что ему в очень эмоциональной форме ответили: «Отлично».

Парни катались в багажнике с набранной водой. По всей видимости, так они справлялись с жарой.

СМИ отмечают, что красноярцы катались в машине с бассейном по центру города в ночь с 6 на 7 июня.

Всего в машине находились шесть человек, двое из которых в салоне автомобиля. Добавим, что вода не выливалась из автомобиля благодаря пленке, которую можно заметить на кадрах видео.

Красноярцы неоднозначно восприняли выходку. Кто-то отнесся к необычному развлечению с пониманием, другие же возмутились действиями парней, назвав их глупыми.

Ранее в Красноярске открылся термальный комплекс в ТРК «Комсомолл». Теперь их три в городе.