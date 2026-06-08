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Что известно о ситуации с топливом в Крыму и Севастополе

Власти Крыма и федеральный центр принимают меры для стабилизации ситуации с топливом. Рассказываем, какие лимиты действуют на заправках, как получить помощь туристам и пациентам, а также как борются с нелегальной продажей бензина по завышенным ценам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральные и региональные власти принимают комплексные меры для ликвидации дефицита топлива на Крымском полуострове. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, профильные ведомства, включая Минэнерго, работают над исправлением ситуации. Песков подтвердил наличие «определенной проблемы» с энергоносителями, отметив, что ажиотажный спрос является необоснованным и лишь создает искусственный дефицит.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале, что в приоритетном порядке обеспечиваются общественный транспорт, коммунальные службы, ритейл и доставка медикаментов. Для туристов, столкнувшихся с трудностями при выезде из Крыма, открыта горячая линия Министерства курортов и туризма (+7−800−511−80−18), а для логистических компаний — линия Минпромторга. Аксенов также принес извинения за сбои в работе общественного транспорта.

В Севастополе ситуация контролируется в круглосуточном режиме, о чем в мессенджере MAX сообщил губернатор города Михаил Развожаев. На заправках сети «ТЭС» введена система распределения топлива по QR-кодам, работу которой на местах контролируют сотрудники городских ведомств. Для тяжелобольных пациентов, нуждающихся в регулярных поездках на жизненно важные процедуры (гемодиализ и химиотерапию), разрабатывается отдельный механизм адресного выделения бензина, а для приезжих запущена дополнительная многоканальная горячая линия.

По информации «РИА Новости Крым», в понедельник, 8 июня, бензин марки АИ-92 поступил в свободную продажу на четырех заправках «Атан» в Севастополе, двух АЗС в Феодосии и одной в Судаке, а накануне АИ-95 завезли в Алушту. При этом в регионе продолжают действовать строгие лимиты — не более 20 литров топлива на один автомобиль, а заправка в канистры категорически запрещена.

На фоне нехватки горючего активизировались теневые спекулянты, с которыми начали борьбу правоохранительные органы. Как передает телеканал «Крым 24», сотрудники Центра по противодействию экстремизму и борцы с экономической преступностью МВД задержали в Симферополе местного жителя, который нелегально продавал бензин по спекулятивной цене — 250 рублей за литр. В отношении задержанного составлен административный протокол за незаконное предпринимательство.

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