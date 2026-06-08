Что известно о ситуации с топливом в Крыму и Севастополе

По информации «РИА Новости Крым», в понедельник, 8 июня, бензин марки АИ-92 поступил в свободную продажу на четырех заправках «Атан» в Севастополе, двух АЗС в Феодосии и одной в Судаке, а накануне АИ-95 завезли в Алушту. При этом в регионе продолжают действовать строгие лимиты — не более 20 литров топлива на один автомобиль, а заправка в канистры категорически запрещена.