Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После вспышки инфекции в детском лагере на Куршской косе прокуратура начала проверку

Смена оздоровительного лагеря досрочно завершена.

Прокуратура начала проверку по информации о вспышке инфекции в детском лагере, сообщает пресс-служба ведомства. Дети из спортшколы в пос. Лесном, которая относится к лагерю «Алые паруса», начали обращаться к медикам с симптомами инфекционного заболевания 7 июня. Несколько воспитанников почувствовали себя плохо.

Роспотребнадзор оперативно организовал проверку и расследование, взяты смывы и образцы на исследования.

Смена лагеря досрочно завершена.

Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.