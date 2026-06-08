После вспышки инфекции в детском лагере на Куршской косе прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку по информации о вспышке инфекции в детском лагере, сообщает пресс-служба ведомства. Дети из спортшколы в пос. Лесном, которая относится к лагерю «Алые паруса», начали обращаться к медикам с симптомами инфекционного заболевания 7 июня. Несколько воспитанников почувствовали себя плохо.