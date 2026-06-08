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Прокуратура начала проверку после сообщений о вспышке норовируса в «Алых парусах»

Смену в детском лагере завершили досрочно.

Источник: Клопс.ru

Прокуратура проверяет информацию о вспышке норовируса в лагере «Алые паруса» в посёлке Лесной. Об этом в телеграм-канале регионального ведомства сообщили в понедельник, 8 июня.

По предварительным данным, накануне дети начали обращаться за медпомощью с симптомами инфекционного заболевания. Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Смену в «Алых парусах» пришлось досрочно завершить. Прокуратура оценит действия администрации лагеря и по итогам проверки «решит вопрос о принятии мер реагирования».

Власти решают, как компенсировать досрочное закрытие смены. Тем, кто оплатил путёвки, уже оформляют возврат за оставшиеся дни. Для детей, приехавших по льготе, минобр должен подобрать другой вариант взамен неиспользованного периода.