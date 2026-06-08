Воронежцы креативно встретили лето

На фестивале были представлены как мастера-керамисты, так и ювелиры, мастера работы по дереву и ткани — каждый мог найти занятие по вкусу. Присутствовали также и креативные столики, где гости могли погрузиться в искусство росписи мехенди, а девушки и юноши украсить себя «дофаминовым макияжем».