Воронежцы креативно встретили лето

7 июня территория Винзавода в Воронеже превратилась в площадку для проведения «Летнего Феста» (6+). Десятки участников собрались, чтобы показать свои работы, найти новых поклонников своего творчества и поделиться секретами через мастер-классы.
От керамики до макияжа.
На фестивале были представлены как мастера-керамисты, так и ювелиры, мастера работы по дереву и ткани — каждый мог найти занятие по вкусу. Присутствовали также и креативные столики, где гости могли погрузиться в искусство росписи мехенди, а девушки и юноши украсить себя «дофаминовым макияжем».
В самом конце площадки оказался столик с большой выборкой перьев на доске, которые можно было вплести в волосы.
«Это самый простой способ сделать яркий акцент в своей внешности, когда хочется обойтись без покраски», — рассказала мастер Анна.
Секреты режиссёра.
Мероприятие продолжил паблик-ток между автором журнала «Стеклянный шар» Лерой Дворядкиной и коммерческим режиссёром Никитой Ноздрачëвым. Разговор начался с истории о профессиональном пути режиссера, а продолжился обсуждением профессиональных ситуаций и секретов.
Как отметил Никита Ноздрачëв, главный вызов для режиссёра — точное планирование времени. По его словам, часто запланированные четыре часа съёмок растягиваются до шести—восьми часов. Он поделился курьёзным случаем, когда съёмочный день, начавшийся в три часа дня, закончился лишь в два часа следующего дня.
«Эмоциональное напряжение на площадке — неизбежная часть работы, — подчеркнул режиссёр. — К седьмому часу съёмок даже самые спокойные люди могут начать остро реагировать на любые замечания».
Гость поделился основными правилами успешного режиссёра: чёткое понимание возможностей для реализации идеи, тщательный анализ имеющихся ресурсов и умение вовремя отказаться от невыполнимых идей. Режиссёр подчеркнул, что хороший сценарий — это сжатый сценарий, где нет ничего лишнего. Главное — найти баланс между креативной идеей и её практической реализацией.
Искусство развивается.
Всю вторую половину дня на площадке не смолкала музыка молодых воронежских групп, таких как «Last summer day», «Эхомойра», «Наммало», «Напвест».
Под энергичную музыку прошла последняя активность вечера — обучение технике тафтинга, где каждый желающий мог оставить свой след на большом полотне под чутким руководством мастера своего дела.
Мероприятие стало ещё одним напоминанием того, что искусство в Воронеже живёт и развивается. Площадка превратилась в место обмена опыта, где начинающие мастера получили советы от своих старших коллег, а посетители открыли для себя новых творцов и хобби, которым хотели бы дальше заниматься.