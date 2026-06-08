Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области сменился начальник регионального управления МВД

Им стал 47-летний генерал-майор полиции Максим Петрушин.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД по Воронежской области. Им стал 47-летний генерал-майор полиции Максим Петрушин. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в соцсетях.

Назначение состоялось 8 июня. Новый начальник ведомства приступил к выполнению своих обязанностей. Основными задачами для него станут обеспечение правопорядка, защита безопасности жителей и контроль ситуации в приграничном регионе.

Напомним, на новом посту в Воронеже Максим Юрьевич сменил Михаила Бородина, который покинул должность в начале марта 2026 года в связи с выходом в отставку по выслуге лет.

Справка КП:

Максим Юрьевич родом из города Нижний ломов Пензенской области, там он и родился 15 июля 1978 года. Окончил специальную среднюю школу милиции МВД в Елабуге и Саратовский юридический институт МВД РФ.

Службу в органах начал в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Нижнего Ломова. Работал на должностях оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, начальника отделения.

C 2015 по 2018 годы занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области, с 2018 по 2020 годы — начальник управления.

С 2020 по 31 января 2022 года — заместитель начальника управления МВД России — начальник полиции УМВД России по Пензенской области.

Указом Президента Российской Федерации от 31 января 2022 года № 28 Петрушин Максим Юрьевич был назначен начальником УМВД России по Ульяновской области.

Награжден ведомственными наградами.

Узнать больше по теме
Владимир Колокольцев: подробная биография и интересные факты о жизни и карьере
Подробная биография и интересные факты о жизни и службе министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Читать дальше