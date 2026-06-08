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В детском лагере под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса

В лагере «Алые паруса» под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 8 июн — РИА Новости. Смена в детском лагере «Алые паруса» под Калининградом закрыта досрочно из-за норовирусной инфекции у детей и сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случаев норовирусной инфекции детей и сотрудников… С учетом выявленных нарушений при оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей и необходимости завершения всех противоэпидемических мероприятий принято решение о досрочном завершении смены», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации управления, отобраны пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, проведен отбор биологического материала для исследований от персонала пищеблока.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, речь идет о лагере «Алые паруса».

«После выявления случая кишечной инфекции в подразделении детского оздоровительного лагеря “Алые паруса” губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил… усилить меры контроля за подрядчиками, организующими питание в летних детских лагерях», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Калининградской области.

Норовирус — один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций, отличающийся высокой контагиозностью и устойчивостью. Характерные симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, слабость и головная боль.

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