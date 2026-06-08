Стало известно расписание поликлиник Нижегородской области в праздники

В День России, 12 июня, жители региона смогут получить как плановую, так и неотложную медицинскую помощь с 9:00 до 16:00. В это же время будут открыты женские консультации, а также дежурные отделения психиатрического, наркологического, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. Продолжится и проведение диспансеризации.