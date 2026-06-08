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Стал известен график работы нижегородских медучреждений в праздничные дни июня

На этой неделе нижегородцев ждут выходные с 12 по 14 июня.

Источник: Время

График работы нижегородских учреждений здравоохранения опубликовал в своем макс-канале главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Четверг, 11 июня, объявлен укороченным предпраздничным днем, поэтому поликлиники будут работать до 19:00.

Непосредственно в сам День России, 12 июня, плановая и неотложная медицинская помощь, а также диспансеризация будут доступны с 9:00 до 16:00.

«13 июня и 14 июня многие поликлиники будут работать, как минимум, с 9.00 до 16.00. Точный график советую уточнять на сайте и в соцсетях поликлиники, к которой вы прикреплены», — отметил Никонов.

Также в День России с 9:00 до 16.00 будут работать: женские консультации, по одному подразделению противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического диспансеров.

Как всегда в круглосуточном режиме запланировано дежурство токсикологического центра городской клинической больницы № 33, травмпунктов и службы скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоялась XXVII Всероссийская конференция Ассоциации детских больниц России.