Стал известен график работы нижегородских медучреждений в праздничные дни июня

График работы нижегородских учреждений здравоохранения опубликовал в своем макс-канале главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Четверг, 11 июня, объявлен укороченным предпраздничным днем, поэтому поликлиники будут работать до 19:00.
Непосредственно в сам День России, 12 июня, плановая и неотложная медицинская помощь, а также диспансеризация будут доступны с 9:00 до 16:00.
«13 июня и 14 июня многие поликлиники будут работать, как минимум, с 9.00 до 16.00. Точный график советую уточнять на сайте и в соцсетях поликлиники, к которой вы прикреплены», — отметил Никонов.
Также в День России с 9:00 до 16.00 будут работать: женские консультации, по одному подразделению противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического диспансеров.
Как всегда в круглосуточном режиме запланировано дежурство токсикологического центра городской клинической больницы № 33, травмпунктов и службы скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоялась XXVII Всероссийская конференция Ассоциации детских больниц России.