День России в Нижнем Новгороде: концерт группы «Моральный кодекс», гастрофестиваль и бесплатные музеи

В парке «Швейцария» 12 июня с 12:00 до 22:00 на центральной площади пройдёт большой концерт с участием нижегородских артистов и национальных творческих коллективов. Самые активные смогут начать день с этнокультурного забега «Этноран», а также поучаствовать в турнирах по футболу, баскетболу и теннису. В парке развернётся масштабный гастрофестиваль «За одним столом», а завершит праздничную программу выступление Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс».