День России в Нижнем Новгороде: концерт группы «Моральный кодекс», гастрофестиваль и бесплатные музеи

Парки, музеи и библиотеки Нижнего Новгорода приглашают горожан отметить День России вместе. Как сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, главной темой праздника в этом году станет национальное многообразие страны.
В парке «Швейцария» 12 июня с 12:00 до 22:00 на центральной площади пройдёт большой концерт с участием нижегородских артистов и национальных творческих коллективов. Самые активные смогут начать день с этнокультурного забега «Этноран», а также поучаствовать в турнирах по футболу, баскетболу и теннису. В парке развернётся масштабный гастрофестиваль «За одним столом», а завершит праздничную программу выступление Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс».
В парке имени 1 Мая с 10:00 до 16:00 состоится региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем!» с ярмаркой вузов и концертной программой.
В День России вход во все муниципальные музеи города будет свободным. Бесплатно можно будет посетить Домик Каширина, музей-квартиру Максима Горького, музей Андрея Сахарова, усадьбу Добролюбова и музей «Микула». Музей-заповедник «Щёлоковский хутор» подготовил для гостей интерактивную историческую ролевую игру «Земство на пути прогресса».
Библиотеки Нижнего Новгорода начнут празднование уже накануне: для детей и взрослых организуют уличные акции, игры, квесты и викторины, посвящённые культуре народов России и истории страны.
Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта планируют усилить в День России.
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