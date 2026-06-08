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День России в Нижнем Новгороде: концерт группы «Моральный кодекс», гастрофестиваль и бесплатные музеи

Программой праздничных мероприятий поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Источник: Время

Парки, музеи и библиотеки Нижнего Новгорода приглашают горожан отметить День России вместе. Как сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, главной темой праздника в этом году станет национальное многообразие страны.

В парке «Швейцария» 12 июня с 12:00 до 22:00 на центральной площади пройдёт большой концерт с участием нижегородских артистов и национальных творческих коллективов. Самые активные смогут начать день с этнокультурного забега «Этноран», а также поучаствовать в турнирах по футболу, баскетболу и теннису. В парке развернётся масштабный гастрофестиваль «За одним столом», а завершит праздничную программу выступление Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс».

В парке имени 1 Мая с 10:00 до 16:00 состоится региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем!» с ярмаркой вузов и концертной программой.

В День России вход во все муниципальные музеи города будет свободным. Бесплатно можно будет посетить Домик Каширина, музей-квартиру Максима Горького, музей Андрея Сахарова, усадьбу Добролюбова и музей «Микула». Музей-заповедник «Щёлоковский хутор» подготовил для гостей интерактивную историческую ролевую игру «Земство на пути прогресса».

Библиотеки Нижнего Новгорода начнут празднование уже накануне: для детей и взрослых организуют уличные акции, игры, квесты и викторины, посвящённые культуре народов России и истории страны.

Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта планируют усилить в День России.

(6+).