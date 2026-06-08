Шесть новых образовательных кластеров создадут в Нижегородской области в 2027 году

Шесть новых кластеров федпроекта «Профессионалитет» создадут в Нижегородской области в 2027 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На данный момент в регионе действуют 16 кластеров, еще три откроются в этом году. Таким, образом в 2027 году их количество достигнет 25.
Сеть нижегородских кластеров охватывает различные отрасли экономики. В новом педагогическом кластере будет предусмотрено шесть направлений подготовки. Среди них — учитель начальных классов, эксперт по коррекционной педагогике и другие. Медицинский кластер объединит Нижегородский и Арзамасский медицинские колледжи, а также 24 региональные медорганизации. Планируется обучать лаборантов, стоматологов и медсестер и других специалистов.
Кроме того, в регионе будет создан кластер топливно-энергетического комплекса, где будут готовить сварщиков, слесарей, специалистов по обслуживанию тепловых станций и т.д. Судостроительный кластер объединит девять специальностей: электромонтер, оператор станка и другие.
Новый сельскохозяйственный кластер будет специализироваться на переработке продукции. В кластере радиоэлектронной отрасли в Арзамасе будут обучать управлению ПО, обслуживаю авиационного оборудования и прочему.
Напомним, нижегородские власти предложили землю и льготы под строительство дата-центров.