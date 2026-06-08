Шесть новых образовательных кластеров создадут в Нижегородской области в 2027 году

Сеть нижегородских кластеров охватывает различные отрасли экономики. В новом педагогическом кластере будет предусмотрено шесть направлений подготовки. Среди них — учитель начальных классов, эксперт по коррекционной педагогике и другие. Медицинский кластер объединит Нижегородский и Арзамасский медицинские колледжи, а также 24 региональные медорганизации. Планируется обучать лаборантов, стоматологов и медсестер и других специалистов.