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Шесть новых образовательных кластеров создадут в Нижегородской области в 2027 году

Шесть новых кластеров федпроекта «Профессионалитет» создадут в Нижегородской области в 2027 году.

Источник: Живем в Нижнем

Шесть новых кластеров федпроекта «Профессионалитет» создадут в Нижегородской области в 2027 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На данный момент в регионе действуют 16 кластеров, еще три откроются в этом году. Таким, образом в 2027 году их количество достигнет 25.

Сеть нижегородских кластеров охватывает различные отрасли экономики. В новом педагогическом кластере будет предусмотрено шесть направлений подготовки. Среди них — учитель начальных классов, эксперт по коррекционной педагогике и другие. Медицинский кластер объединит Нижегородский и Арзамасский медицинские колледжи, а также 24 региональные медорганизации. Планируется обучать лаборантов, стоматологов и медсестер и других специалистов.

Кроме того, в регионе будет создан кластер топливно-энергетического комплекса, где будут готовить сварщиков, слесарей, специалистов по обслуживанию тепловых станций и т.д. Судостроительный кластер объединит девять специальностей: электромонтер, оператор станка и другие.

Новый сельскохозяйственный кластер будет специализироваться на переработке продукции. В кластере радиоэлектронной отрасли в Арзамасе будут обучать управлению ПО, обслуживаю авиационного оборудования и прочему.

Напомним, нижегородские власти предложили землю и льготы под строительство дата-центров.