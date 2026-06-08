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Мобильный интернет ограничили в Нижнем Новгороде из-за безопасности

Местным жителям отправили оповещение операторы связи.

Ограничения мобильного интернета в Нижнем Новгороде продолдажются 8 июня. Об этом нижегородцам сообщили операторы связи в SMS-рассылке.

По сообщениям операторов, сервисы из «белых списков» продолжают стабильно работать.

Напомним, что 8 июня силы ПВО уничтожили несколько вражеских БПЛА, что стало причиной введния ряда ограничений на территории области и регионального центра.

О проблемах с интернетом сообщили еще утром: нижегородцы пожаловались на нестабильноую связь губернатору региона Глебу Никитину в соцсетях.

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