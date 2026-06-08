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Песков: удар ВСУ по следующему через Воронеж поезду в Крыму тормозит мирное урегулирование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что удар ВСУ по поезду № 68 Москва — Симферополь, который проходит через Воронежскую область, «существенно осложняет какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию». Его слова приводит «Ъ».

Источник: Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что удар ВСУ по поезду № 68 Москва — Симферополь, который проходит через Воронежскую область, «существенно осложняет какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию». Его слова приводит «Ъ».

Господин Песков добавил, что Москва открыта к переговорам, но Киев делает все, чтобы замедлить этот процесс.

Поезд попал под атаку БПЛА прошедшей ночью, находясь в Крыму. В результате пострадал машинист, его помощник погиб. Среди пассажиров раненых нет, их эвакуировали и доставили в пункт назначения на автобусах. Из-за остановки движения по Крымскому мосту были задержаны шесть поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

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