Песков: удар ВСУ по следующему через Воронеж поезду в Крыму тормозит мирное урегулирование

Поезд попал под атаку БПЛА прошедшей ночью, находясь в Крыму. В результате пострадал машинист, его помощник погиб. Среди пассажиров раненых нет, их эвакуировали и доставили в пункт назначения на автобусах. Из-за остановки движения по Крымскому мосту были задержаны шесть поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.