Молодой медведь сутки бесчинствовал в пригороде

Следующей точкой на маршруте стал микрорайон «Посёлок Горького». Около 6:15 медведя заметили уже там — он успел преодолеть расстояние между населёнными пунктами и снова оказался в жилой зоне. На этот раз всё было серьёзнее: хищник разворотил забор и, по всей видимости, именно в этот момент получил ранение. На кадрах, снятых очевидцами, видны следы крови на асфальте и на самом животном.