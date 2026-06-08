Молодой медведь сутки бесчинствовал в пригороде

В пригород Хабаровска, село Тополево, наведался огромный бурый медведь. Пятилетний самец спокойно разгуливал по улицам, не обращая внимания на людей, машины и поднявшуюся панику. За одни сутки он успел отметиться сразу в двух населённых пунктах, разворотить забор, получить ранение и стать героем десятков видео. Отловить Топтыгина удалось лишь утром сегодняшнего дня.
Как хищник оказался в жилых кварталах, почему его не могли остановить сразу и чем такая встреча может обернуться для человека — разобрался hab.aif.ru.
Утренний гость.
Первый сигнал поступил около шести утра. Жители Тополево, ещё не успевшие толком проснуться, увидели на улице зверя, которого никак не ожидали встретить по дороге на работу. Медведь двигался вдоль теплотрассы, не прятался и не проявлял агрессии — он просто шёл, как будто точно знал, куда ему нужно.
Один из прохожих, заметив хищника слишком поздно, попытался укрыться под теплотрассой. Медведь его заметил, и мужчине пришлось забираться на трубу. Зверь не стал атаковать — он обнюхал убежище, развернулся и потрусил дальше. Прохожий отделался таким испугом, который, по его собственным словам, не забудет никогда.
Местные жители снимали происходящее на телефоны, и уже через час о медведе знали все окрестные чаты. Кто-то вспомнил, что накануне похожего зверя видели в районе Мирного — не исключено, что хищник шёл вдоль лесополосы и по пути просто забрёл в посёлок. Управляющая компания передала информацию охотоведам, но медведь к тому моменту уже покинул Тополево.
Кровь на заборе.
Следующей точкой на маршруте стал микрорайон «Посёлок Горького». Около 6:15 медведя заметили уже там — он успел преодолеть расстояние между населёнными пунктами и снова оказался в жилой зоне. На этот раз всё было серьёзнее: хищник разворотил забор и, по всей видимости, именно в этот момент получил ранение. На кадрах, снятых очевидцами, видны следы крови на асфальте и на самом животном.
Раненый медведь опасен вдвойне. Местные жители, понимая это, начали массово рассылать предупреждения в соцсетях с требованием срочно принять меры. Зверь тем временем затаился где-то в районе Горького. Проснувшиеся люди спугнули его, и хищник ушёл в укрытие, но оставался где-то рядом.
К этому моменту к поискам подключились уже все службы: инспекторы управления охотничьего хозяйства, сотрудники КГБУ «Служба по охране животного мира» и полиция. Началась операция по выслеживанию и отлову.
Последние часы разгула.
Совместная работа заняла почти сутки. Специалисты изучали следы лап, опрашивали очевидцев, прочёсывали территорию. В 4:55 утра 8 июня зверя наконец удалось изъять.
«Взрослая особь бурого медведя, представлявшая угрозу для населения, была обездвижена и вывезена. Животное признано конфликтным и подлежало изъятию», — сообщили в управлении охотничьего хозяйства краевого правительства.
В ведомстве напомнили, что все населённые пункты Хабаровского края либо граничат с лесными массивами, либо окружены ими со всех сторон. Это естественная среда обитания диких животных, и вероятность их захода в посёлки всегда остаётся высокой. В случае появления хищника в жилой зоне необходимо звонить по единому номеру 112 или напрямую в управление.
Слово эксперту.
Почему медведи вообще выходят к людям и кто из дальневосточных хищников опаснее, объяснил hab.aif.ru генеральный директор АНО «Центр “Амурский тигр”» Сергей Арамилев. По его словам, основная причина, по которой и медведи, и тигры оказываются в населённых пунктах, общая — это травма или ранение. Такой зверь теряет способность охотиться в лесу и начинает искать лёгкую добычу — собак, особенно на привязи, скот и домашнюю птицу. Но дальше начинаются различия.
«Бурый медведь всеяден. Его могут привлекать свалки пищевых отходов, скотомогильники, рыбные отходы, пасеки. Именно поэтому медведи чаще тигров задерживаются у человеческого жилья», — прокомментировал собеседник.
Что касается агрессивности, то здесь расстановка сил иная: медведь опаснее тигра. При этом из двух видов, обитающих в крае — бурого и гималайского, — гораздо агрессивнее к человеку именно гималайский. Он ловко лазает по деревьям и способен забираться на строения.
Правила поведения при встрече с медведем в целом те же, что и с тигром: не паниковать, не бежать, не поворачиваться спиной. Но есть важное дополнение. Медведь — более мощное животное, и при желании он способен проникнуть в автомобиль или забраться в дом. Поэтому, заметив хищника, нужно немедленно укрыться в здании или уехать на машине и сразу сообщить в службу 112. Всё остальное, что работает с тигром, работает и с медведем.