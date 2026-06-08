Белгородские инженеры потребовали с контрагентов более 210 млн рублей

По данным Rusprofile.ru, ООО «Энергостройпроект» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Компания специализируется на строительстве инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральный директор — Сергей Моисеев. Единственным учредителем с долей 50% в уставном капитале выступает Дмитрий Анатольевич Сорокин (кто владеет остальной долей — неизвестно). Выручка ЭСП в 2025 году составила 2,1 млрд руб., что на 2,9% ниже уровня 2024 года (2,15 млрд). При этом компания вышла из убытка в 103,7 млн руб., полученного годом ранее, и зафиксировала чистую прибыль в 8,5 млн руб.